Немецкий кардиолог поведал о небывалой пользе морской капусты

Ведущий кардиолог клиники «Шарите» в Германии Вольфганг Хайдельбергер призвал есть морскую капусту. Он объяснил, в чем ее польза.

По его словам, ее употребление способствует эффективной работе сердечной мышцы, снижая риск сердечного приступа и инсульта.

Также сказано, что регулярное употребление морских водорослей может снизить риск сердечного приступа и инсульта на 37%.

Добавляется, что это объясняется уникальной комбинацией йода, калия и магния, которые содержатся в морской капусте.

Специалист отметил: «Лишь сто граммов морской капусты в неделю могут значительно улучшить работу сердечной мышцы и нормализовать кровяное давление».

Опыты продемонстрировали, что среди тех, кто регулярно потреблял морские водоросли на протяжении пяти лет, общая частота сердечнососудистых заболеваний снизилась на 42% по сравнению с контрольной группой.

Впрочем, невзирая на очевидные полезные свойства, медик все же предостерегает от избыточного потребления морской капусты. Дело в том, что чрезмерное количество йода может быть опасным, особенно для людей с заболеваниями щитовидной железы.

Резюмируется, что стоит ограничиться 150-200 граммами морской капусты в неделю.

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