Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

Агата Кловская
20.01.25 15:47
396
Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

Международная команда экспертов выявила в космосе кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был найден уникальный космический объект, который нарушает существующие представления о нейтронных звездах.

Сообщается, что ASKAP J1839-0756 вращается один раз за 6,5 часов.

Добавляется, что это рекордно медленное вращение для подобного класса объектов.

Поясняется, что большинство пульсаров и нейтронных звезд, испускающих радиоволны, вращаются невероятно быстро – всего лишь за секунды или доли секунд.

Но, в то же время, ASKAP J1839-0756 удивляет своей медлительностью.

Однако, невзирая на это, он продолжает испускать радиопульсы, что, согласно стандартным теориям, не должно быть возможным.

Специалисты рассказывают: «Согласно нашим знаниям, нейтронные звезды, вращающиеся так медленно, должны перестать испускать радиоимпульсы. Но ASKAP J1839-0756 ломает эти правила».

Информируется, что ASKAP J1839-0756 обладает еще одной уникальной особенностью: он испускает радиоимпульсы с двух противоположных магнитных полюсов.

Данное явление крайне редкое даже для быстрых пульсаров, а для таких медленных объектов оно наблюдается впервые.

Этот объект был обнраужен с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии.

Отмечается, что его небывалая активность была замечена во время рутинного наблюдения: объект излучал радиовсплески, яркость которых снижалась на 95% за пятнадцать минут.

Установлено, что всплески повторяются с интервалом 6,5 часов. Для дальнейших исследований команда использовала телескопы ATCA в Австралии и MeerKAT в Южной Африке.

В предложенной теории сказано, что ASKAP J1839-0756 – это магнитар, особый тип нейтронной звезды с мощным магнитным полем, но магнитары, как правило, вращаются быстрее, а их периоды измеряются секундами.

Еще по одной версии считается, что это может быть белый карлик (остаток менее массивной звезды), но до сих пор ни один одиночный белый карлик не был замечен как источник радиовсплесков.

Резюмируется: «Данный объект меняет наши взгляды на то, что возможно в природе нейтронных звезд. Он открывает новые горизонты для исследований и заставляет пересматривать устоявшиеся теории».

Ранее ученые предсказали, как «умрет» Вселенная.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.01.25 07:07

Итальянцы разработали коктейль от похмелья

21.01.25 00:01

Шварценеггер опроверг свое бегство из США

20.01.25 23:55

Синоптики пообещали украинцам весьма теплую погоду в ближайшие дни

20.01.25 16:53

Ученые выяснили о генах человека кое-что любопытное

20.01.25 16:29

Названы продукты, от которых нельзя набрать лишний вес

20.01.25 16:16

Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой, — комиссар ООН

20.01.25 15:15

Мобилизация не покрывает потребности ВСУ, — Сырский

20.01.25 14:43

Немецкий кардиолог поведал о небывалой пользе морской капусты

20.01.25 14:12

Найденные в Японии 20 000-летние «человеческие» окаменелости оказались не тем, чем их считали

20.01.25 13:19

НАТО на паузу и заморозка конфликта. Источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины

20.01.25 11:13

У Трампа назвали три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

20.01.25 10:23

В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава

20.01.25 09:38

США не обещали Украине возвращения всех территорий, — Time

20.01.25 09:21

Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине

17.01.25 14:47

Трамп может заставить РФ заплатить за восстановление Украины, — WSJ

17.01.25 13:46

Война в Украине продолжится в течение всего 2025 года, — Всемирный банк

17.01.25 11:34

Зеленский сделал заявление о миротворцах в Украине

17.01.25 10:22

Ермак анонсировал скорую встречу Зеленского и Трампа

17.01.25 09:26

Скончался знаменитый американский режиссер Дэвид Линч

15.01.25 10:12

У Трампа хотят «максимально выгодного» для Украины завершения войны

14.01.25 14:11

Ученые озвучили идеальный рецепт популярного итальянского блюда

15.01.25 10:25

Американцы выяснили о физической силе человека кое-что пикантное

16.01.25 16:49

Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

16.01.25 15:06

Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

15.01.25 14:58

Олени могут заразить людей зомби-вирусом

16.01.25 09:46

Ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах

14.01.25 16:17

Физик из Германии разгадал интересный секрет кроссвордов

14.01.25 14:35

Санкции США обрушили акции нефтяных компаний РФ

16.01.25 10:10

СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом

Фото и Видео
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди