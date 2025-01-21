Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

Международная команда экспертов выявила в космосе кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был найден уникальный космический объект, который нарушает существующие представления о нейтронных звездах.

Сообщается, что ASKAP J1839-0756 вращается один раз за 6,5 часов.

Добавляется, что это рекордно медленное вращение для подобного класса объектов.

Поясняется, что большинство пульсаров и нейтронных звезд, испускающих радиоволны, вращаются невероятно быстро – всего лишь за секунды или доли секунд.

Но, в то же время, ASKAP J1839-0756 удивляет своей медлительностью.

Однако, невзирая на это, он продолжает испускать радиопульсы, что, согласно стандартным теориям, не должно быть возможным.

Специалисты рассказывают: «Согласно нашим знаниям, нейтронные звезды, вращающиеся так медленно, должны перестать испускать радиоимпульсы. Но ASKAP J1839-0756 ломает эти правила».

Информируется, что ASKAP J1839-0756 обладает еще одной уникальной особенностью: он испускает радиоимпульсы с двух противоположных магнитных полюсов.

Данное явление крайне редкое даже для быстрых пульсаров, а для таких медленных объектов оно наблюдается впервые.

Этот объект был обнраужен с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии.

Отмечается, что его небывалая активность была замечена во время рутинного наблюдения: объект излучал радиовсплески, яркость которых снижалась на 95% за пятнадцать минут.

Установлено, что всплески повторяются с интервалом 6,5 часов. Для дальнейших исследований команда использовала телескопы ATCA в Австралии и MeerKAT в Южной Африке.

В предложенной теории сказано, что ASKAP J1839-0756 – это магнитар, особый тип нейтронной звезды с мощным магнитным полем, но магнитары, как правило, вращаются быстрее, а их периоды измеряются секундами.

Еще по одной версии считается, что это может быть белый карлик (остаток менее массивной звезды), но до сих пор ни один одиночный белый карлик не был замечен как источник радиовсплесков.

Резюмируется: «Данный объект меняет наши взгляды на то, что возможно в природе нейтронных звезд. Он открывает новые горизонты для исследований и заставляет пересматривать устоявшиеся теории».

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