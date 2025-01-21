Названы продукты, от которых нельзя набрать лишний вес

Российский диетолог Евгений Арзамасцев поведал о том, от которых нельзя набрать лишний вес. У них крайне низкая калорийность.

По его словам, это зеленые овощи (брокколи, базилик, укроп, огурец), зелень, клюкву и лимон.

Сказано, что на переработку этих продуктов организму придется тратить примерно равнозначное количество калорий.

Впрочем, избавиться от лишних килограммов только с помощью них не получится, ведь для этого нужно также изменить питание и образ жизни.

Специалист отметил: «Если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться. Не потому что калорийность этих продуктов будет уменьшать энергетическую ценность съеденных ранее, а просто за счет того, что рацион в течение дня будет содержать гораздо меньше калорий».

Ранее диетолог озвучила дневную норму сахара.