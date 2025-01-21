Ученые выяснили о генах человека кое-что любопытное

Эксперты из Медицинского центра имени Дж. Дж. Питерса поведали о том, могут ли гены человека влиять на выбор профессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что их влияние на карьерные пути таки есть, но оно крайне незначительно.

Ученые поясняют, что полигенные оценки, которые использовались в исследовании, позволяют измерять, насколько человек генетически предрасположен к определенным чертам или психическим особенностям, например, к повышенной активности, склонности к депрессии или творческому мышлению.

В ходе опыта специалисты оценили данные более 420 тысяч человек, собранные в двух крупных биобанках США и Великобритании.

Выяснилось, что некоторая генетическая предрасположенность на самом деле может быть связана с выбором профессии, однако эта связь крайне слаба.

Так, разъясняется, что люди с небольшой генетической предрасположенностью к расстройствам аутистического спектра чаще выбирали профессии, связанные с искусством или математикой.

Впрочем, добавляется, что подобные ассоциации объясняют менее 0,4% всех причин, по которым человек выбирает ту или иную карьеру.

Куда большую роль играют возраст, пол, образование и социальные условия. Возраст объясняет около 21% различий в профессиональном выборе, а пол ещё 7%.

Подчеркивается, что генетика может только выявить общие тенденции, но индивидуальный путь зависит от множества других факторов, таких как воспитание, доступ к образованию и личные предпочтения.

Теперь исследователи хотят продолжить изучение того, как генетика влияет на когнитивные способности, эмоции и здоровье людей, чтобы разработать новые подходы к лечению психических расстройств и поддержке ментального здоровья.

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