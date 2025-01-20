Немцы разгадали тайны Земли и Луны

Эксперты из Геттингенского университета и Института исследований Солнечной системы Макса Планка в Германии поведали о происхождении Луны и воды на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что спутник нашей планеты сформировался в результате гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой Тейя.

Добавляется, что материал, из которого состоит Луна, преимущественно произошел из мантии Земли, а вклад Тейи оказался минимальным.

Во время опыта ученые оценили изотопы кислорода в образцах лунных пород, предоставленных NASA, и минералах нашей планеты, а также провели 191 измерение, используя усовершенствованную методику лазерной фторизации, которая позволяет выделять кислород из горных пород при помощи лазера. Главным объектом внимания стал изотоп кислорода-17 (¹⁷O).

Удалось обнаружить высокую схожесть в изотопном составе кислорода Луны и Земли.

Немцы рассказали: «Это решает давнюю проблему в космохимии, известную как изотопный кризис. Наши данные подтверждают, что Тейя могла потерять свою мантию в результате предыдущих столкновений, а затем столкнулась с Землей как металлическое ядро. В результате этого удара материал мантии Земли был выброшен в космос, где из него сформировалась Луна».

Кроме этого, новая работа предоставляет свежий взгляд на историю воды на Земле.

До этого полагалось, что вода появилась на планете после формирования Луны в результате множества столкновений с астероидами и метеоритами.

Говорится, что, если бы это было так, то состав изотопов кислорода на Земле и Луне должен был бы отличаться из-за различий в материалах, доставленных этими ударами.

Отмечается: «Наши данные показывают, что это не так, и многие типы метеоритов можно исключить из числа возможных источников воды на Земле».

Резюмируется, что самым вероятным источником воды были метеориты класса энстатитовых хондритов, которые изотопно схожи с Землей и содержат достаточно воды, чтобы объяснить ее присутствие на планете.

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