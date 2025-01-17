Трамп пообещал возродить славу Голливуда

Новый президент США Дональд Трамп озаботился проблемами кино. Политик пообещал возродить славу Голливуда.

Будущий глава государства назначил актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта своими специальными послами.

В социальной сети Truth Social он написал: «Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень проблемном месте – в Голливуде, Калифорния».

Добавляется: «Они будут служить моими специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, много бизнеса которого за последние четыре года ушло за границу, назад – больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было».

Ранее мы писали, что Трамп готовит эпохальное решение по криптовалютам.