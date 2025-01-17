Стало известно, как вырос ВВП Китая в прошлом году

У Китая продолжает стремительно расти ВВП. Озвучены данные за 2024-й год, которые приводит государственное статистическое бюро страны.

Сказано, что по итогам прошлого года ВВП вырос на 5%.

Уточняется: «Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала составил 1234,908 триллиона юаней (18,41 триллиона долларов)».

Такой показатель соответствует прогнозам.

Власти страны говорили, что данный целевой показатель обусловлен необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки.

Стоит напомнить, что ВВП страны по итогам 2023-го года вырос на 5,2%.

Ранее финансисты спрогнозировали, какими будут цены на нефть и газ в ближайшие годы.