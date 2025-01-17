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Новости > Власти Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США

Власти Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США

Александр Панько
17.01.25 16:07
173
Власти Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США

Власти Гренландии сделали несколько заявлений по поводу возможного вхождения в состав США. Энтузиазма пока нет.

Так, премьер-министр Муте Эгеде сказал телеканалу Fox News: «Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США».

Он добавил, что остров может предложить многое США и готов к американским инвестициям в добычу ресурсов.

Подчеркивается при этом, что Гренландия всегда будет частью НАТО.

В то же время, по словам министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Нааи Натаниэльсен, которую цитирует издание The Washington Post, «Гренландия принадлежит народу Гренландии».

Она заявила: «Мы не датчане и не американцы».

Отмечается, что остров положительно настроен на сотрудничество с США в области природных ресурсов и ждет подписания нового соглашения, которое позволит привлечь больше инвестиций в горнодобывающий сектор и соответствующую инфраструктуру.

Ранее премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландии.

Тэги: США, мир, НАТО, Гренландия

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