Трамп готовит эпохальное решение по криптовалютам

Новый президент США Дональд Трамп собирается сделать криптовалюты приоритетным направлением политики. Об этом, ссылаясь на источники, информирует Bloomberg.

Сказано, что политик планирует издать указ, возводящий криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дающий представителям отрасли право голоса в его администрации.

Как прогнозируется, в документе криптовалюты будут названы национальным императивом или приоритетом.

Кроме этого, добавляется, что планируется создать консультативный совет по криптовалютам.

Ранее мы писали, что команда Трампа готовит нефтяные санкции против РФ.