Орбан сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает резко критиковать Украину. Политик сделал очередные скандальные заявление по поводу нашей страны.

Он сказал: «Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики это очень серьезный вызов и даже угроза».

Добавляется: «Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется».

Также Виктор Орбан полагает, что при вступлении Украины в ЕС «потребуются серьезные защитные меры в области сельского хозяйства», чтобы наши продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок.

Глава правительства заявил: «Кроме сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии».

Чиновник резюмировал: «Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины».

Ранее Орбан заявил, что ЕС должен отменить санкции против России.