Сбежавший нардеп Степан Ивахив не смог отобрать наследство у вдовы бывшего бизнес-партнера Еремеева, - СМИ

Верховный Суд Украины наконец-то вмешался в запутанное юридическое дело между вдовой покойного бизнесмена Игоря Еремеева, Татьяной, и сторонником Януковича, народным депутатом Степаном Ивахивым. Речь идет о лакомом куске в виде 25% активов группы «Континиум», владеющей группой компаний WOG, пишут СМИ .

На момент смерти Игоря Еремеева в 2015 году этот процент принадлежал ему, но ни детям, ни вдове он так и не добрался из-за желания Ивахива и Лагура присвоить его себе. Для этого экс-регионал фиктивно расстался со своей женой и при разводе якобы передал ей все корпоративные права на активы «Континиум», включая долю своего партнера.

Татьяна Еремеева подала кассационную жалобу на решение судов, встававших на сторону Ивахива. Верховный суд Украины в своем постановлении признал, что действия Ивахива выглядят как хитрый трюк для отжима активов.

Верховный Суд определил, что мужчина путался в своих объяснениях, не мог вспомнить, был ли договор заверен нотариусом, а попытки истребовать документ у нотариусов были безуспешны — никаких записей не оказалось. Более того, Ивахов отказался давать судьям копию этого договора. Нардеп уже полтора года не появлялся в стенах Верховной рады, поскольку вскоре после полномасштабного вторжения сбежал за границу в ОАЭ.

Стоит отметить, что Сергей Лагур, еще один партнер покойного Еремеева, тоже не остался в стороне. Вместе с Ивахивым сразу после смерти Еремеева они организовали управляющий траст с долями по 50%. Семье Еремеевых позволили быть бенефициарами этого траста, но от управления бизнесом, принадлежавшей Игорю Еремееву, Лагур и Ивахов всеми силами семью отстраняют.

Журналисты также восстановили схему, согласно которой Ивахов и Лагур вывели 25% долю наследия Еремеева, которая должна принадлежать его семье, в собственную пользу.