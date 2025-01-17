Зеленский озвучил годовой бюджет войны с Россией

За прошлый год обеспечение сил обороны обошлось, примерно, в 100 млрд долларов. Такие данные озвучил украинский президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

По его словам, нельзя потерять союз между США и Европой в поддержке Украины, но и союзникам не стоит забывать о том, какой вклад делает Украина.

«Война в 2024 году для Украины по обеспечению сил обороны стоила около 100 млрд, из которых 40 млрд — это вклад Украины, 35 — США, Европа — 25», — сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что «безусловно, самый высокий вклад — это люди».

Напомним, Зеленский сделал заявление о миротворцах в Украине.