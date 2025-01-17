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Новости > Трамп может заставить РФ заплатить за восстановление Украины, — WSJ

Трамп может заставить РФ заплатить за восстановление Украины, — WSJ

Александр Панько
17.01.25 14:47
196
Трамп может заставить РФ заплатить за восстановление Украины, — WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп может заставить Россию заплатить за восстановление Украины. Об этом в колонке на The Wall Street Journal пишут старший научный сотрудник Института Гувера Нил Фергюсон и профессор международной истории в Университете Тафтса, внештатный старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Крис Миллер.

«Ключ к обеспечению безопасности Европы с меньшими затратами для налогоплательщиков США может находиться на счетах в европейских банках. Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских валютных активов, но упрямство Европы не позволило использовать эти средства для компенсации Украине ущерба от войны. Избранный президент Трамп должен настоять на мобилизации резервов Кремля для финансирования восстановления Украины и будущих закупок оружия», — отметили авторы.

Напоминается, что, по данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине более 150 миллиардов долларов прямого ущерба и почти 500 миллиардов долларов экономических потерь.

«Украине понадобятся внешние средства такого масштаба для восстановления и еще больше для перевооружения за счет постоянных закупок западного оружия», — говорится в публикации.

По мнению Миллера и Фергюсона, очевидное решение — использовать замороженные российские активы. Однако, из-за европейского противодействия разблокированы для Украины были только 50 миллиардов долларов, основные активы остались нетронутыми.

При этом эксперты назвали пять факторов, которые делают нынешнее время идеальным для использования этих средств в качестве компенсации нанесенного Россией ущерба:

— возвращение Трампа в Белый дом (он знает, как использовать рычаги воздействия, и европейцы знают, что если они не будут действовать, он «закрутит гайки»);

— активы изменились (ценные бумаги в значительной степени превратились в наличные деньги, что потенциально дает Вашингтону и Лондону возможность действовать в одностороннем порядке);

— резервы могут быть мобилизованы способами, соответствующими международному праву;

— у России меньше возможностей для экономического возмездия (Москва не может нанести гораздо большего ущерба, чем уже нанесла);

— многие европейские правительства наконец-то согласились с этой идеей (европейцы понимают, что Украине нужен долгосрочный источник финансирования).

«У администрации Трампа есть уникальная возможность заключить более выгодную сделку. Обе стороны Атлантики выиграют от передачи денег г-на Путина жертвам его агрессии — чем раньше, тем лучше», — констатировали эксперты.

Напомним, в США назвали пять основных компонентов для экономического восстановления Украины.

Тэги: Россия, Дональд Трамп, восстановление Украины

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