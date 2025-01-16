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Новости > Агенты РФ взорвали железнодорожные пути возле Ровно

Агенты РФ взорвали железнодорожные пути возле Ровно

Агата Кловская
16.01.25 15:44
161
Агенты РФ взорвали железнодорожные пути возле Ровно

Российские агенты взорвали железнодорожные пути во время движения военного эшелона в Ровенской области. Злоумышленники задержаны, сообщила СБУ в четверг, 16 января.

По данным спецслужбы, грузовой поезд Сил обороны не пострадал.

«Сотрудники СБУ раньше времени остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия и обеспечили охрану соответствующей локации, что позволило избежать аварии и человеческих жертв. После ремонта железнодорожного полотна движение поезда было возобновлено», — говорится в сообщении.

В свою очередь Офис генпрокурора уточняет, что подрыв путей произошел на перегоне Здолбунов-Ровно.

Работники СБУ «по горячим следам» задержали вражеских агентов, пытавшихся скрыться с места преступления. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет, которых враг завербовал через Телеграмм-каналы по поиску «быстрого заработка».

По инструкции россиян, злоумышленники собственноручно изготовили взрывное устройство на основе пластида, которое извлекли из заранее подготовленного тайника. Злоумышленники заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее с приближением военного эшелона.

Таким образом, враг надеялся нарушить железнодорожную логистику поставок оборонных грузов для ВСУ на передовой.

Во время обыска у задержанных изъяты элементы взрывного устройства и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в интересах РФ.

Следователи сообщили вражеским агентам о подозрении по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.113 УК Украины). Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожской области уничтожен поезд РФ с горючим.

Тэги: поезд, железная дорога, Ровенская область, диверсия

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