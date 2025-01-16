Украина и Россия должны пойти на уступки, — кандидат на пост госсекретаря США

Официальная позиция США должна заключаться в том, чтобы полномасштабная война, начатая Россией против Украины, была завершена, заявил кандидат на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа Марко Рубио.

При этом он добавил, что на уступки при достижении мирного соглашения придется пойти и России, и Украине.

«Всем следует быть реалистами: на уступки придется пойти как России, так и Украине», — сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям, передает New York Times.

Сенатор также отметил, что Украины есть одна серьезная проблема и она заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее «заканчиваются украинцы». Но у России все равно нет шансов захватить всю Украину, как и у Украины нет шансов вернуть временно оккупированные территории.

«Разрушения в Украине экстраординарные, понадобятся поколения, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на родине и могут никогда не вернуться. Даже когда я с вами разговариваю, энергетическая инфраструктура Украины разрушается, и восстановление обойдется в сотни миллиардов долларов и несколько десятилетий», — сказал Рубио.

Напомним, СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом.