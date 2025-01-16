Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Туск рассказал, готова ли Польша направить войска в Украину

Туск рассказал, готова ли Польша направить войска в Украину

Александр Панько
16.01.25 12:35
131
Туск рассказал, готова ли Польша направить войска в Украину

При обсуждении введения иностранного контингента в Украину речь идет о выработке стабильного механизма на период после завершения военных действий. Польская сторона не может действовать на свое усмотрение. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Когда меня спрашивают, готова ли Польша, чтобы направить своих солдат в Украину как гарант безопасности (а мы об этом много говорили), то это не план Украины или Польши. Речь не идет о том, чтобы мы в очередной раз показали, как близко находимся друг с другом. Речь идет лишь о реальных гарантиях безопасности, которые все будут соблюдать, будут бояться нарушить, в том числе Россия», — заявил Туск.

По его словам, для этого Польше нужны все союзники.

«Наша работа заключается не в том, что мы сейчас объявим, вышлем ли не вышлем контингент. А в том, чтобы убедить всех партнеров в НАТО, европейских и США, чтобы совместно быть готовым сделать определенный стабильный механизм, который будет гарантировать безопасность и (наше) поведение и условия в случае завершения военных действий», — добавил польский премьер.

Напомним, Зеленский и Макрон обсудили вопросы размещения контингентов партнеров.

Тэги: Украина, Польша, войска, Дональд Туск

Комментарии

Статьи

06.01.25 10:22

К российской атаке на «Фразу» присоединился «создатель кризисов» Денис Шинкаренко

Автор: «Фраза»

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.01.25 13:18

Украина и Россия должны пойти на уступки, — кандидат на пост госсекретаря США

16.01.25 11:49

В Украине хотят обложить налогом все интернет-заказы из-за рубежа

16.01.25 11:36

Премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландии

16.01.25 11:18

Британский премьер Стармер прибыл в Украину

16.01.25 10:57

Маска обвинили в обмане инвесторов на $150 млн при покупке Twitter

16.01.25 10:40

Нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны, — Рютте

16.01.25 10:29

Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом

16.01.25 10:22

Дуда хочет присутствия Польши на переговорах Украины с РФ

16.01.25 10:10

СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом

16.01.25 13:18

Украина и Россия должны пойти на уступки, — кандидат на пост госсекретаря США

16.01.25 11:18

Британский премьер Стармер прибыл в Украину

16.01.25 10:10

СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом

16.01.25 09:39

Трамп отсрочил быстрое урегулирование войны в Украине

16.01.25 09:26

Дуда назвал шаг к реальным гарантиям безопасности для Украины

15.01.25 14:19

В Украине решили проблему с отсрочками для одной из категорий

15.01.25 12:48

На Западе активно обсуждают отправку войск НАТО в Украину в случае перемирия, — CNN

15.01.25 11:57

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца

15.01.25 11:13

В Польше анонсировали исторический визит Зеленского

15.01.25 10:12

У Трампа хотят «максимально выгодного» для Украины завершения войны

10.01.25 18:35

Железняк – работает на "российских агентов" Сивковича и Гетманцева? Медийщик Иванов рассказал, почему якобы Голос хочет уволить Галущенко

10.01.25 14:36

Американцы составили список самых полезных фруктов и ягод

10.01.25 09:42

Трамп утверждает, что Путин хочет с ним встретиться

09.01.25 15:16

Метапневмовирус добрался до Киева

10.01.25 10:18

Microsoft продолжит поддерживать Украину и в этом году

10.01.25 15:57

Датчане объяснили, чем же так полезна морковь

09.01.25 13:45

В Украине существенно снизилась заболеваемость ОРВИ

10.01.25 15:32

Стало известно о небывалой пользе сока бузины

09.01.25 13:35

Британцы поведали о смертельной опасности сауны

10.01.25 10:06

Киевская кольцевая электричка перевезла в прошлом году 3,5 миллиона пассажиров

Фото и Видео
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Байден едва не уснул на похоронах Картера
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Пошлые комментарии к фото моделей OnlyFans разрушили карьеру немецкого политика
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди