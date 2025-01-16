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Новости > В Украине хотят обложить налогом все интернет-заказы из-за рубежа

В Украине хотят обложить налогом все интернет-заказы из-за рубежа

Агата Кловская
16.01.25 11:49
156
В Украине хотят обложить налогом все интернет-заказы из-за рубежа

На регистрацию в Верховную Раду внесены новые законопроекты о налогах на посылки из-за рубежа. Они предлагают ввести НДС на все заказы в зарубежных магазинах и новый порог для посылок без налогов. Об этом в Telegram сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, тексты законопроектов полностью разработаны украинскими бизнес-ассоциациями. И по их требованию он подал документы на регистрацию в парламент.

Предлагается определить, что:

— граждане могут получать товары стоимостью до 45 евро без обложения НДС. При условии, что эти товары направляются на их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и вне коммерческих целей

— товары, которые покупаются на зарубежных маркетплейсах и других подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от их стоимости. Если стоимость товара превышает 150 евро, дополнительно с него будут взимать ввозную пошлину

В первом случае речь идет об обычных посылках от физического лица физическому лицу. То есть если, к примеру, родственник или знакомый за рубежом отправляет вам посылку стоимостью свыше 45 евро, нужно будет заплатить +20% НДС.

Во втором случае речь идет о покупках на иностранных маркетплейсах. И на любые заказы предлагается доначислять +20% НДС. Сейчас эта норма действует только в отношении посылок дороже 150 евро (на которые также начисляется ввозная пошлина 10%).

Если товар дешевле 150 евро, то будет начисляться только НДС. Если дороже, то НДС + ввозная пошлина.

Кроме того, законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне.

Для этого по аналогии с механизмом IOSS вводится возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом. Отметим, это может означать автоматическое подорожание товаров для покупателей.

Также предлагается ввести таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью, аналогичным декларации Н7 в странах ЕС. Нынешние формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур», — добавил Гетманцев.

Нардеп также опубликовал письмо Американской торговой палаты в Украине (АСС). В нем говорится, что длительное время эксперты компаний-членов АСС работают над усилением борьбы с теневыми рынками и искажением конкуренции.

«Одним из важных вопросов в фокусе бизнес-сообщества является отмена лимита в 150 евро на трансграничную электронную коммерцию, что сделает все такие посылки объектом налогообложения НДС», — говорится в письме.

По их мнению, наличие безналогового порога способствует развитию теневой экономики.

В свою очередь, Европейская бизнес-ассоциация отмечает, что льготный режим налогообложения малых партий товаров может влиять на искажение конкуренции на внутреннем рынке. Так как иностранным платформам предоставляются более благоприятные налоговые и таможенные условия по сравнению с бизнесом в Украине.

Очевидно, речь о том, что некоторые недобросовестные продавцы заказывают товары из-за рубежа, которые ввозятся в Украину по заниженной в декларации стоимости, чтобы вписаться в беспошлинный порог 150 евро. Это дает возможность перепродавать их конечному покупателю дешевле, чем, например, это делают официальные ритейлеры.

Напомним, с 1 января 2025-го года «Укрпочта» повысила свои тарифы.

Тэги: Украина, налог, посылки

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