Британский премьер Стармер прибыл в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Две страны планируют заключить соглашение о партнерстве для углубления существующих отношений в оборонной сфере и рассмотрят возможность дальнейшей военной помощи Киеву на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку.

СМИ напомнило, что Зеленский призвал западных союзников продолжать оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, предупредив, что отказ «приведет к еще большей агрессии, хаосу и войне».

Стармер и Зеленский обсудят, какие гарантии безопасности Великобритания может предложить Киеву, включая возможность вхождения британских войск в состав послевоенных миротворческих сил.

Напомним, британский премьер намекнул на возможность отправки войск в Украину.