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Новости > Маска обвинили в обмане инвесторов на $150 млн при покупке Twitter

Маска обвинили в обмане инвесторов на $150 млн при покупке Twitter

Агата Кловская
16.01.25 10:57
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Маска обвинили в обмане инвесторов на $150 млн при покупке Twitter

Против миллиардера Илона Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск. Его обвинили в том, что он не своевременно раскрыл информацию о своей части в акциях Twitter (сейчас соцсеть Х) в начале 2022 года, еще до того, как приобрел эту социальную сеть. Об этом сообщает AssociatedPress.

Отмечается, что Маск смог заплатить «по крайней мере на 150 миллионов долларов меньше», покупая акции после того, как он должен был раскрыть информацию о владении более 5% акций Twitter. Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года и впоследствии переименовал его в X.

Маск начал скупать акции Twitter в начале 2022 года, и уже в марте того же года его доля превысила 5%.

Согласно жалобе, в этот момент он был обязан по закону раскрыть информацию о своей части, однако сделал это только 4 апреля, на 11 дней позже установленного срока.

По словам адвоката Маска Алекса Спиро, иск «признание SEC того, что они не могут выдвинуть реальное дело». Он заявил, что Маск «не сделал ничего плохого». Спиро назвал иск «фарсом».

«Когда SEC отступает и оставляет свои полномочия, ее многолетняя кампания преследования г-на Маска завершилась подачей одной мелочной жалобы по статье 13(d) относительно вероятного административного нарушения — несвоевременного представления одного документа. Это нарушение, даже если будет доказано, предусматривает только номинальное наказание», — добавил адвокат Маска.

Напомним, Маск доходчиво объяснил, почему решил переименовать Twitter.

Тэги: Твиттер, обман, инвесторы, Илон Маск, х

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