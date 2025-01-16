Дуда хочет присутствия Польши на переговорах Украины с РФ

Польский президент Анджей Дуда обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским потенциальные мирные переговоры с РФ. Он попросил, чтобы представитель от его страны также принял участие. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы также говорили о потенциальных мирных переговорах. Я говорю „потенциальные“, потому что пока нет никаких мирных переговоров между Украиной и Россией, но мы говорили о возможных мирных переговорах», — пояснил Дуда.

Он отметил, что поднимает данный вопрос на каждом международном форуме, и подчеркивает, что Украина всегда должна быть представлена за столом любых мирных переговоров.

Он также отметил, что никакие переговоры о прекращении войны не могут происходить без участия Украины.

«Я также попросил президента (Украины Владимира Зеленского) рассмотреть возможность того, чтобы за столом переговоров был и представитель Польши, как страны, соседствующей с Украиной, как страны, поддерживающей Украину, потому что наши интересы в этом отношении совпадают», — добавил президент Польши.

Напомним, Дуда назвал шаг к реальным гарантиям безопасности для Украины.