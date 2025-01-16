СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом

Во время предстоящих переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин будет требовать, чтобы Украина никогда не присоединилась к НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кремль отстаивает позицию, что даже если отдельные члены НАТО будут продолжать поставлять оружие в Украину в соответствии с двусторонними соглашениями по безопасности, любое такое оружие не должно быть использовано ни для возвращения захваченных территорий, ни для ударов по самой России.

Как пишет издание, столь жесткие требования почти наверняка не понравятся украинскому руководству с учетом того, что продолжительность военного периода близится к трем годам. Вместе с тем позиция российского диктатора также противоречит заявленному Трампом желанию как можно быстрее прекратить конфликт и может предусматривать предоставление Москве свободы действий в отношении переговоров.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что российские завоевания на востоке Украины осуществлялись медленно и достигались РФ большой ценой.

По данным анонимного источника, российские условия также предусматривают сохранение по меньшей мере фактического контроля над почти 20% владений России в Украине, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, однако, по его данным, Москва открыта для некоторых обменов территориями.

Напомним, Трамп отсрочил быстрое урегулирование войны в Украине.