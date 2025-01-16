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Новости > Придуман неочевидный способ борьбы с перееданием

Придуман неочевидный способ борьбы с перееданием

Агата Кловская
16.01.25 14:02
188
Придуман неочевидный способ борьбы с перееданием

Эксперты из Пенсильванского университета в США придумали новый способ борьбы с перееданием через воздействие на память. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые впервые определили специфичную для пищевых продуктов систему памяти мозга и ее непосредственную роль в наборе лишнего веса.

В гиппокампе мозга мышей выявили специфическую популяцию нейронов, кодирующих воспоминания о жире и сахаре. Данные нейроны сохраняют информацию о богатой питательными веществами пище.

Во время опытов было выявлено, что выборочное подавление нейронов памяти о калорийной еде снизило потребление жирных и сладких продуктов и предотвратило ожирение даже в том случае, когда животных кормили высококалорийным рационом.

Американцы рассказали: «Системы памяти в гиппокампе развились, чтобы помочь животным находить и запоминать источники пищи, критически важные для выживания».

Добавляется: «В современных условиях, где еды много, а сигналы поступают повсюду, эти контуры памяти могут вызывать переедание, способствуя ожирению».

Резюмируется, что воздействуя на нейронные цепи в гиппокампе, можно нарушить триггеры памяти, стимулирующие потребление нездоровой пищи.

Ранее ученые опровергли еще один миф о вегетарианстве.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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