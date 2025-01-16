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Новости > Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

Александр Панько
16.01.25 15:06
149
Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

Международная группа экспертов из Великобритании и ОАЭ узнала о нашей Вселенной кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что первые сверхновые создали огромное количество воды в ранней Вселенной.

Отмечается, что ученые классифицируют звезды по популяциям в зависимости от их возраста и металличности, где металлы – это любые элементы, кроме водорода и гелия.

Говорится, что самые молодые и наиболее богатые металлами звезды, такие как Солнце, называются Популяцией I.

Добавляется, что более старые звезды с меньшим содержанием металлов называются Популяцией II. Самые старые звезды во Вселенной, известны как Популяция III (Поп III).

Во время опыта специалисты смоделировали взрывы малых (массой 13 солнечных) и больших (массой 200 солнечных) ранних звезд.

Было установлено, что взрывы звезд Поп III значительно обогатили окружающую среду водой.

Указывается, что молекулярные облака из остатков этих светил содержали в десять-тридцать раз больше влаги, чем диффузные молекулярные облака в нынешнем Млечном Пути.

Рассказывается: «Исходя из этого, уже через сто-двести миллионов лет во Вселенной было достаточно воды и других элементов для формирования жизни».

Подчеркивается, что все это не означает, что жизнь могла возникнуть в космосе так рано, но, в то же время, существует вероятность того, что большая часть окружающей нас воды появилась при взрыве первых сверхновых.

Ранее американцы узнали о расширении Вселенное кое-что таинственное.

Тэги: ученые, Вселенная, мир, наука

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