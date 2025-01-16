Ученые назвали еще одно опасное последствие одиночества

Эксперты из университета Гонконга в Китае рассказали об опасности одиночества. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое состояние может вызвать депрессию.

Во время опыта ученые оценили данные о состоянии здоровья девяти сотен взрослых людей из Гонконга, Гуанчжоу и Фучжоу в период с 2021-го по 2023-й годы.

Указывается, что суровые карантинные меры в Китае и Гонконге стали уникальной возможностью для изучения влияния изоляции на психическое здоровье людей.

В ходе эксперимента специалисты использовали метод сетевого анализа, чтобы найти связь между одиночеством и депрессией, а также роль размышлений о своем одиночестве.

Оказалось, что именно навязчивые мысли, а не сам факт наличия депрессии, являются ключевым фактором, который обусловливает взаимосвязь между одиночеством и расстройством.

Китайцы акцентировали внимание на взаимодействие между навязчивыми мыслями об одиночестве и реальным ощущением изоляции.

Выяснилось, что потенциально эффективные методы терапии депрессии в первую очередь должны быть направлены на стабилизацию непроизвольного мыслительного процесса.

Ранее китайцы рассказали о пагубном влиянии одиночества на здоровье сердца.