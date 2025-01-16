Американцы разгадали секрет чернобыльских собак

Эксперты из университета Северной Каролины и Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета в США разгадали секрет чернобыльских собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что генетические различия между популяциями собак в Чернобыле и на ЧАЭС не вызваны радиационно-индуцированными мутациями.

Сказано, что собаки, живущие лишь в шестнадцати километрах друг от друга на территории Чернобыля, оказались генетически разными.

Впрочем, специалисты не выявили доказательств накопления генетических мутаций, даже на уровне отдельных нуклеотидов.

Профессор Мэтью Брин говорит: «В случае воздействия радиации мутации могли бы сохраняться в геноме, если бы они обеспечивали выживание, но таких следов выявлено не было».

Сообщается, что, невзирая на отсутствие мутаций, исследователи допускают роль естественного отбора.

Предполагается, что первые поколения собак, переживших трагедию на ЧАЭС, имели генетические особенности, повышающие их шансы на выживание.

Было при этом обнаружено влияние других факторов, кроме радиации, таких как тяжелые металлы, свинцовая пыль и пестициды, оставшиеся после ликвидации последствий аварии.

Информируется, что данные вещества могли оказать долговременное воздействие на здоровье животных и людей, живущих в зоне отчуждения.

Также американцы проанализировали клещей, собранных с собак, и выявила различия в их распространении и переносимых патогенах.

Они рассказали: «Исследование таких популяций дает представление о потенциальных рисках для здоровья людей в условиях экологических катастроф».

Кроме этого акцентируется необходимость дальнейшего изучения влияния крупных техногенных катастроф на здоровье живых организмов, чтобы лучше подготовиться к будущим экологическим вызовам.

Ранее умер один из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.