Африканцы рассказали о неожиданной пользе… апельсиновой кожуры

Медики из Нигерии поведали кое-что неожиданное. Они рассказали о пользе апельсиновой кожуры.

По их словам, она не только улучшает процесс пищеварения, но и способствует росту полезных кишечных бактерий.

Специалисты рассказали, что в состав апельсиновой кожуры входит множество полифенолов, то есть биологически активных соединений растительного происхождения, которые способны поддерживать активность клеток и защищать их от окисления.

Добавляется, что она богата клетчаткой, особенно пектином – разновидностью растворимой ее формы.

Кожура апельсина может впитывать воду, облегчая процесс пищеварения, замедлять переваривание пищи для стабилизации уровня сахара в крови, а также снижать уровень холестерина и артериального давления.

Также оказалось, что она положительно влияет на микробиом кишечника.

Резюмируется, что клетчатка стимулирует рост полезных микроорганизмов, а флавоноиды и полифенолы укрепляют кишечный барьер, подавляя вредные бактерии и поддерживая выживание пробиотиков.

Ранее австралийцы поведали о небывалой пользе листьев оливы.