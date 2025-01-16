Диетолог озвучила дневную норму сахара

Российский диетолог Антонина Стародубова назвала дневную норму сахара. По ее словам, она не должна превышать 50 граммов.

Сказано: «Следует ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона питания, что при калорийности рациона в 2 000 ккал составит не более 50 граммов».

Добавляется: «При этом дальнейшее снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, связано с дополнительными преимуществами для здоровья».

Специалист отмечает, что одна стандартная порция в 250 граммов сладкого газированного напитка содержит в среднем 20-30 граммов сахара.

Сообщается: «При регулярном избыточном потреблении сладких газированных напитков или других продуктов с высоким содержанием сахаров люди подвержены более высокому риску развития ряда заболеваний».

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