Премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с новым президентом США Дональдом Трампом судьбу Гренландии. Об этом информирует канцелярия правительства.

Известно, что политики пообщались по телефону – разговор длился сорок пять минут.

Глава Кабинета министров подчеркнула, что решение о независимости должна принять сама Гренландия.

Также она указала на важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания готова взять на себя за это ещё большую ответственность.

Кроме этого обсуждалась война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.

Ранее стало известно, зачем Трампу понадобилась Гренландия.