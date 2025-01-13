Россия из-за войны потеряла более 1,5 миллиона трудоспособных граждан

В России в 2025 году ожидается усиление дефицита кадров на трудовом рынке. Страна-агрессор уже потеряла более 1,5 млн трудоспособных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Согласно информации разведки, в этом году на рынке труда в России из-за войны ожидается:

— замедление темпов роста заработных плат;

— сохранение уровня безработицы на текущем уровне;

— усиление дефицита кадров.

«Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан», — уточнили в СВР.

Там добавили, что негативным является прогноз относительно развития ситуации на трудовом рынке РФ в долгосрочной перспективе — до 2045 года рынок труда сократится 7-10 млн человек из текущих 76 млн занятых граждан.

«Ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике — повышению уровня инфляции из-за роста зарплат, снижению уровня производства, банкротствам ряда предприятий», — добавили в разведке.

В СВР подчеркнули, что дефицит трудоспособного населения — это одна из причин, почему в России власти не объявляют мобилизацию.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 809 760 солдат.