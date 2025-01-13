Советник Трампа предположил, что Россию полностью не выгонят из Украины

Война России против Украины может завершиться дипломатическим путем. Первым шагом к этому может стать прекращение огня. Об этом заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц в интервью каналу ABC News.

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности заявил, что прекращение огня является важным шагом, который поможет сторонам перейти к переговорному решению.

«Ну, мы хотели бы видеть прекращение огня в любую минуту, в любой день. Я думаю, что это был бы позитивный — невероятно позитивный первый шаг с обеих сторон. И это позволило бы нам войти в рамки определенного типа переговорного решения», — подчеркнул он.

По его словам, дипломатическое решение конфликта неизбежно, хотя полное изгнание российских войск, в частности из Крыма, считается нереалистичным.

«Все знают, что это должно закончиться как-то дипломатично. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся изгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность», — подчеркнул Волц.

Он также отметил важность предотвращения дальнейшей эскалации, которая может иметь глобальные последствия.

«Мы уже видим Северную Корею, мы видим, знаете, ворчание из Южной Кореи. Это — эта вещь может расширяться, и это то, что мы должны остановить», — подчеркнул советник.

Напомним, у Трампа сделали заявление о мобилизации в Украине 18-летних.