В Черном море осело 5 тысяч тонн мазута

Масштабы экологической катастрофы, вызванной затоплением двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе, оказались значительно больше, чем первоначально заявляли власти. На дне Черного моря остается около 5 тысяч тонн мазута — «это своеобразная желеобразная масса, которая никуда не двигается». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее минтранс России утверждал, что в результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута из 9,2 тысячи, которые перевозили танкеры Волгонефть-239 и Волгонефть-212.

Только с побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края РФ было вывезено около 155 тысяч тонн песка, загрязненного мазутом. Еще 43,5 тысячи тонн загрязненного грунта собрали в оккупированном Крыму. Также в Крыму очистили 19,1 тысячи м² акватории, а на Кубани — 38,7 тысячи м².

Уже 10 января во время осмотра корма танкера Волгонефть-239 была обнаружена новая утечка площадью около 2,8 тысяч м². Загрязнение было зафиксировано на побережьях оккупированных Ялты, Керчи, Евпатории, в Сакском, Черноморском, Ленинском районах Крыма.

Кроме того, нефтепродукты выбросило на берег Азовского моря вблизи оккупированного Бердянска в Запорожской области, где протяженность загрязненного участка составила 14,5 км.

Напомним, из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов.