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Новости > Австралийцы поведали о небывалой пользе листьев оливы

Австралийцы поведали о небывалой пользе листьев оливы

Агата Кловская
13.01.25 10:28
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Австралийцы поведали о небывалой пользе листьев оливы

Эксперты из университета Южной Австралии рассказали экстракта листьев оливы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

Говорится также, что оливковые листья, которые в Средиземноморье ранее заваривали в качестве напитка для лечения лихорадки и малярии, обращают на себя внимание благодаря высокому содержанию антиоксидантов, в частности, олеуропеина.

Сказано, что данный антиоксидант также содержится в оливках и оливковом масле, но в меньшем количестве.

Добавляется, что содержание олеуропеина выше в молодых и зеленых листьях, особенно собранных весной.

Ученые рассказали: «Оливковые листья богаты другими антиоксидантами, такими как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Данное соединения помогают снижать окислительный стресс, то есть, который повреждает ДНК, клеточные мембраны и ткани, что может приводить к хроническим заболеваниям, включая рак и болезни сердца».

Во время своего опыта специалисты оценили дюжину ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие 819 людей.

Оказалось в итоге, что экстракт листьев оливы улучшает липидный состав крови и снижает артериальное давление, особенно у людей с гипертонией. Подобный эффект наблюдается при приеме капсул с дозировкой от 500 мг до 5 г в течение шести – сорока восьми недель.

Еще один анализ двенадцати исследований с участием 703 человек показал, что экстракт оливковых листьев способствует нормализации уровней сахара и жиров в крови, а также снижению веса.

Впрочем, как уточняется, при объединении данных значительного общего влияния на здоровье выявлено не было, вероятнее всего, из-за разницы в дозировках и сроках приема.

Определенные работы также указывают на положительное воздействие олеуропеина и гидрокситирозола на когнитивные функции, метаболизм и здоровье костей.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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