Эндокринолог рассказала, как правильно спать, чтобы похудеть

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала о том, как правильно спать, чтобы похудеть. Эксперт дала дельные советы.

По ее словам, людям, желающим сбросить лишний вес, следует спать не менее восьми часов в сутки, а ложиться нужно не позднее 23-00, потому что в это время в организме активно вырабатывается гормон, принимающий участие в процессе расщепления жиров.

Она отметила: «В промежуток с 23-00 до 1-00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров».

Кроме этого, добавляется, что в период похудения важно не пропускать завтрак, а его калорийность должна составлять около трети от общего рациона.

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