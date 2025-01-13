ВСУ впервые имеют танковое преимущество, - Forbes

ВСУ впервые с начала полномасштабной войны приблизились к превосходству над россиянами в применении танков. Однако, это касается только определенных участков фронта, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

В своей публикации на страницах издания он привел отрывки из публикации российского военного блогера, анализирующего тактику применения танков обеими сторонами.

"Наши танки могут работать только с закрытых огневых позиций. Работа прямой наводкой и сопровождение пехоты им недоступна", – пишет российский блоггер.

Главной причиной этого он называет очень эффективную работу украинских FPV-дронов: если россияне пытаются отправить танки в штурм, украинские дроновады обычно сжигают их еще на подходе к линии огня.

"Противник достиг достаточной массовости и разнообразия своих дронов, отточил тактику их применения. Поэтому на тактическом направлении, где у противника есть хотя бы две роты ударных дронов (FPV) + две роты разведывательных БПЛА (это в дополнение к коптерам воинских частей), он наглухо закрывает возможность работы нашей бронетехники и танков. Танки и БМП/БТРы просто не доезжают до рубежа перехода в атаку – их гасят уже на 3-6 км от передка, в глубине наших порядков", – жалуется россиянин.

При этом отмечается, что украинские танки, хоть и страдают от российских дронов, все же имеют гораздо больше свободы действий на линии столкновения.

По словам блогера, российские дроны демонстрируют значительно более низкую эффективность, поскольку они более уязвимы к системам РЭБ.

"Противник имеет возможность применять свои танки не только с закрытых огневых позиций, но и для коротких обстрелов прямой наводкой на второстепенных направлениях. (...) Враг демонстрирует высокую адаптивность. И если ему и не хватает пехоты для удержания больших пространств, то по технологическим родами войск они все еще представляют серьезного соперника", – утверждает российский блогер.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 809 760 солдат.