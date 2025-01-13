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Новости > Количество жертв пожара в Лос-Анджелесе резко возросло

Количество жертв пожара в Лос-Анджелесе резко возросло

Агата Кловская
13.01.25 09:57
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Количество жертв пожара в Лос-Анджелесе резко возросло

Число жертв масштабного пожара в пригороде Лос-Анджелеса уже составляет 24 человека, однако местные власти прогнозируют, что их будет значительно больше. Огонь, почти полностью уничтоживший район Пасифик Палисейдс, до сих пор не утихает, сообщает Reuters.

Пожарные самолеты сбрасывают воду и огнеупорные вещества на крутые холмы, чтобы остановить распространение пожара в Палисейдах к востоку. Наземным экипажам удалось спасти несколько домов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что ожидает роста числа жертв.

«Я отправил поисково-спасательные команды. У нас есть собаки для поиска трупов, и, вероятно, их будет гораздо больше», — сказал он в эфире телеканала NBC.

Ньюсом сказал, что пожары, вероятно, станут худшим стихийным бедствием в истории США «с точки зрения только расходов, связанных с ними».

По данным спасателей, пожары повредили или уничтожили 12 тысяч зданий. К воскресенью более 100 тысячам человек в округе Лос-Анджелес было приказано эвакуироваться, а еще 87 тысяч получили предупреждение об эвакуации.

За последние 24 часа пожар в Пасифике Палисейдс распространился еще на 1000 акров (400 гектаров), охватив еще больше домов. По данным пожарных, хотя 11% пожара в районе локализовано, он охватил более 22 тысяч акров (8900 гектаров).

В частности, огонь распространился на каньон Мандевилль, долину Сан-Фернандо и грозит перекинуться на Брентвуд — элитный район, являющийся домом для многих знаменитостей. Пламя также подступило к автостраде 405, проходящей с севера на юг.

Из-за сильного ветра все еще существует угроза расширения площади возгорания.

Напомним, пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дома звезд Голливуда — опубликован список.

Тэги: пожар, Лос-Анджелес

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