Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 809 760 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 13 января.

Сообщается, что были ликвидированы уже 809 760 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 764 танка, 20 315 боевых бронированных машин, 21 876 артиллерийских систем, 1 261 РСЗО, 1 044 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 22 204 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 018 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 33 708 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 695 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Трамп утверждает, что Путин хочет с ним встретиться.