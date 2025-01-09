У Зеленского объяснили, что нужно для перелома в войне

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что для перелома в войне с Россией нужно, чтобы у Украины было достаточно дронов, ракет, бронетехники и ПВО. Об этом он заявил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Перелом — это не только события на поле боя, но и количество ударов в глубину РФ на 500-700 км.

«Всю Россию и не надо разбивать. Надо разбивать отдельные узлы, отдельные элементы военной инфраструктуры... Вот если количество ударов ежедневно будет не 2-3, а 20-30, и они будут эффективными, то есть Россия не сможет это все перехватывать, то тогда это будет иметь существенные социально-политические последствия», — отметил Подоляк.

По его словам, есть математические формулы, четко позволяющие понять, сколько и каких инструментов нужно и когда и как их применить. Если математически это обосновать, то перелом в войне можно получить.

«Если мы понимаем ключевое, — у России много живой силы и дополнительных производств, но Россия проигрывает с точки зрения технологичности и управления войсками. Да, Россия учится, но, если будет насыщено математически обоснованное количество высокотехнологичных инструментов в Украине, а это, разумеется, дроны, ракеты, бронетехника, а главное — ПВО, тогда перелом безусловно может быть», — добавил советник главы ОП.

Напомним, у Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации.