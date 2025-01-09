Поставка газа в Словакию якобы была обеспечена во время поездки премьер-министра страны Роберта Фицо к Владимиру Путину в Москву в конце декабря перед тем, как Украина прекратила транзит газа. Об этом заявил сам словацкий чиновник, сообщает Reuters.

«Мне нужно было обеспечить, по крайней мере, газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ», — сказал он, но не предоставил более подробной информации о поставках газа.

Фицо обвинил Киев в нанесении убытка Братиславе из-за прекращения транзита российского газа, срок действия которого истек в конце 2024 года, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и сократить помощь беженцам.

По данным словацкого оператора газотранспортной сети Eustream, после прекращения поставок из Украины Словакия продолжила получать газ через Венгрию, куда поступает российский газ через Турецкий поток.

Фицо заявил, что остановка поставок из Украины якобы обошлась стране в 500 млн евро в виде транзитных сборов и в 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС» из-за отказа продолжить транзит российского газа.

Напомним, Фицо наябедничал руководству ЕС на Зеленского.