СМИ узнали, с чем США едут на «Рамштайн»

США планируют передать Украине оружие на 500 млн долларов. Об этом пакете будет объявлено во время заседания Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») в четверг, 9 января. Об этом сообщает AP со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что новый пакет помощи будет объявлен во время последней поездки министра обороны Ллойда Остина для встречи в формате «Рамштайн».

Как отмечает агентство, оружие финансируется через президентские полномочия по сокращению, то есть его передадут непосредственно из запасов Пентагона.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что эта помощь должна быть доставлена ​​в Украину до конца месяца.

Напомним, Зеленский поедет в Германию на «Рамштайн».