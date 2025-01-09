Президент Мексики предложила… переименовать Северную Америку

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на слова нового главы американского государства Дональда Трампа. Тот говорил о своем желании переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.

Мексиканка на это сказала: «Очевидно, что название Мексиканского залива признано ООН. Но почему бы нам не назвать Северную Америку Мексиканской Америкой?»

Она добавила: «Звучит красиво, не так ли? На самом деле с 1607-го года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой».

Ранее стало известно, как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов.