В Китае зафиксирована вспышка очередной страшной заразы

Оспа обезьян добралась до Китая. О ситуации сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Информируется следующее: «Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго».

Эксперты говорят, что после этого отдельные регионы, такие как провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания, исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания.

Указывается на то, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, тесно контактировавших с зараженным.

Добавляется, что у них в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер.

Резюмируется, что эпидемическая ситуация была эффективно урегулирована, а все заболевшие получают необходимое лечение.

Ранее ученый напугал возможной мутацией оспы обезьян.