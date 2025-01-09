Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Китае зафиксирована вспышка очередной страшной заразы

В Китае зафиксирована вспышка очередной страшной заразы

Агата Кловская
09.01.25 11:06
134
В Китае зафиксирована вспышка очередной страшной заразы

Оспа обезьян добралась до Китая. О ситуации сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Информируется следующее: «Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго».

Эксперты говорят, что после этого отдельные регионы, такие как провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания, исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания.

Указывается на то, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, тесно контактировавших с зараженным.

Добавляется, что у них в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер.

Резюмируется, что эпидемическая ситуация была эффективно урегулирована, а все заболевшие получают необходимое лечение.

Ранее ученый напугал возможной мутацией оспы обезьян.

Тэги: Китай, здоровье, мир, оспа обезьян

Комментарии

Статьи

06.01.25 10:22

К российской атаке на «Фразу» присоединился «создатель кризисов» Денис Шинкаренко

Автор: «Фраза»

Дайджест

QAnon, масоны, плоская Земля: самые известные конспирологические теории
04.01.25 11:09

QAnon, масоны, плоская Земля: самые известные конспирологические теории

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.01.25 12:20

Власти Дании допустили, что отдадут Гренландию Трампу

09.01.25 11:51

У Зеленского объяснили, что нужно для перелома в войне

09.01.25 11:37

Фицо заявил, что «договорился о газе» с Путиным

09.01.25 11:14

Президент Мексики предложила… переименовать Северную Америку

09.01.25 10:59

СМИ узнали, с чем США едут на «Рамштайн»

09.01.25 10:55

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дома звезд Голливуда – опубликован список

09.01.25 10:46

Премьер Финляндии объяснил, почему не хочет открывать границу с Россией

09.01.25 10:46

Киев нанес Москве одно из самых крупных поражений, — Кирби

09.01.25 10:38

Сын Трампа цинично наехал на Украину

09.01.25 09:41

Стало известно, будут ли действовать графики в четверг, 9 января

09.01.25 09:23

У Трампа хотят найти решение для завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации

08.01.25 13:49

Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО, — МИД

08.01.25 12:13

Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивала топливом аэродром

08.01.25 09:58

США планируют объявить внушительный пакет военной помощи Украине

08.01.25 09:27

Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ

07.01.25 12:37

Курск может стать концом для Путина, — The Telegraph

07.01.25 09:56

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Украину

07.01.25 09:36

Зеленский анонсировал хорошие дипломатические новости

06.01.25 11:47

В Украине подтвердили первые случаи нового метапневмовируса

02.01.25 16:25

Американцы раскрыли секрет молодости

02.01.25 15:48

Исландцы объяснили, почему долго спать – опасно для жизни

06.01.25 11:47

В Украине подтвердили первые случаи нового метапневмовируса

03.01.25 10:36

Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, — Зеленский

03.01.25 13:24

В Украине заработал онлайн-кабинет перевозчика

03.01.25 10:58

Фицо решил снизить помощь украинским беженцам

03.01.25 11:02

Трамп едко прошелся по Байдену

03.01.25 15:08

Швейцарцы обнаружили очень необычную галактику

03.01.25 14:24

В ближайшие выходные погода в Украине вновь не порадует

02.01.25 12:43

Прошлый год в Киеве стал самым жарким за всю историю наблюдений

Фото и Видео
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Лос-Анджелес охватил эпичный пожар
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
Появились страшные подробности землетрясения в Тибете – число жертв растет
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Саудовской Аравии произошло эпичное наводнение
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
В Тибете произошло жуткое землетрясение – погибли десятки людей
Стало известно, кто является самым старым человеком в мире на данный момент
Стало известно, кто является самым старым человеком в мире на данный момент
В США поезд эпично упал в реку вместе с мостом
В США поезд эпично упал в реку вместе с мостом
Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, — Зеленский
Трамп может первым прилететь в Украину на самолете, — Зеленский
Зеленский назвал условие прекращения огня и переговоров с РФ
Зеленский назвал условие прекращения огня и переговоров с РФ
Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме
Ночь живых кошаков (2025): тизер и дата выхода нового аниме
Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке
Конфета «Ломающая челюсти» реально сломала челюсть девушке
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди