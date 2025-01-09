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Новости > Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дома звезд Голливуда – опубликован список

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дома звезд Голливуда – опубликован список

Александр Панько
09.01.25 10:55
147
Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дома звезд Голливуда – опубликован список

Бушующий в Лос-Анджелесе (США) пожар уничтожает дома звезд Голливуда. Об этом пишет издание Page Six.

В публикации говорится: «Роскошная недвижимость Адама Броди и Лейтон Мистер стоимостью 6,5 миллионов долларов также сгорела. Анна Фэрис стала еще одной голливудской звездой, лишившейся многомиллионного особняка из-за пожара. Дом Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс после пожара превратился в груду обломков».

Указывается также, что своей недвижимости лишились актеры Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Джон Гудмен, а многим звездам пришлось эвакуироваться.

Всего же из-за пожара были повреждены или разрушены более полудюжины школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная во многих голливудских фильмах.

При этом в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

Спасатели отмечают, что ситуацию ухудшают сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Пожар

Ранее сын Трампа цинично наехал на Украину из-за пожара в Лос-Анджелесе.

Тэги: США, пожар, мир, Лос-Анджелес, культура

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