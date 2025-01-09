Киев нанес Москве одно из самых крупных поражений, — Кирби

Россия потерпела одно из самых больших и дорогих поражений из-за решения Украины прекратить транспортировку российского газа по своей территории. Об этом на брифинге заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что из-за этого Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

«Это явно полностью лишит Россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для Москвы», — сказал он.

Кирби добавил, что США приветствуют «решение Украины и ее решительность». Советник напомнил, что когда российский диктатор Владимир Путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

В то же время он отметил, что США пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из Штатов.

Напомним, по словам Кирби, Зеленский сам решит, идти ли на переговоры с РФ.