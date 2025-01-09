Венгрия грозит блокировать вступление Украины в ЕС из-за остановки транзита газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на своей странице Facebook заявил о возможности блокирования вступления Украины в Европейский Союз.

Он утверждает, что это будет ответом на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта № 12380, предусматривающего запрещение транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

Венгерский чиновник поспешил напомнить, что решения о принятии новых членов в ЕС принимаются коллективно и единогласно всеми странами-членами.

По его словам, каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для его функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.

«Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии», — уверяет чиновник.

На фоне этого заявления он решил вспомнить о евроинтеграционных стремлениях Киева.

«Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС или даже желающая стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов является неприемлемым и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС», — пригрозил Сиярто.

Напомним, ЕК оценила последствия остановки транзита газа Украиной.