Зеленский поедет в Германию на «Рамштайн»

Президент Владимир Зеленский в четверг посетит заседание Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») в Германии. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в среду, 8 января.

«Завтра буду на встрече в формате „Рамштайн“, запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих», — сказал украинский лидер.

По словам президента, ключевое для Украины — продолжить усиливать ПВО и дать возможность как минимум отогнать от украинских городов, от границ российскую военную авиацию.

«Это реально, если партнеры реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим. Я благодарен каждому, кто помогает Украине», — отметил Зеленский.

Украинская сторона также будет обсуждать с партнерами, как оборонные коалиции продолжат работу в 2025 году.

«У Европы есть только один выбор — и это исторический выбор — стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми внести свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет верно для всех в Европе», — заявил Зеленский.

Напомним, Накануне «Рамштайна» в Киев прибыла делегация США.