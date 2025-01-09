Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 803 100 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 9 января.

Сообщается, что были ликвидированы уже 803 100 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 731 танк, 20 221 боевая бронированная машина, 21 765 артиллерийских систем, 1 260 РСЗО, 1 038 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 21 813 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 014 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 33 387 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 686 единиц специальной техники.

Ранее в ГПСУ сообщили, сколько человек было задержано на границе с начала войны.