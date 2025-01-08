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Новости > Названо неожиданное последствие таяния льдов в Антарктиде

Названо неожиданное последствие таяния льдов в Антарктиде

Агата Кловская
08.01.25 15:19
191
Названо неожиданное последствие таяния льдов в Антарктиде

Эксперты из университета Брауна и Лихайского университета в США озвучили неожиданное последствие таяния льдов в Антарктиде. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что данный процесс способен спровоцировать более частые и обширные извержения вулканов.

Ученые поясняют, что под ледяным щитом Антарктиды скрыто около сотни вулканов, многие из которых сгруппированы вдоль ее западного побережья.

Добавляется, что большинство из их находятся на глубине нескольких километров под слоем льда.

Во время опыта американцы провели четыре тысячи компьютерных симуляций, стремясь изучить, как потеря льда влияет на погребенные огненные горы.

Предполагается, что разгрузка ледяных щитов снижает давление на магматические очаги под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться.

Говорится, что данное расширение увеличивает давление расплавленных пород на стенки очага.

Сообщается: «Некоторые магматические очаги также насыщены летучими газами, которые обычно растворяются в магме. По мере охлаждения магмы и снижения давления горных пород эти газы вырываются из раствора, увеличивая давление в магматическом очаге».

Информируется, что извержения подледниковых вулканов могут быть не видны на поверхности, но они могут иметь последствия для ледяного покрова, а тепло от этих извержений способно усилить таяние льда глубоко под поверхностью и ослабить лежащий выше покров, что может создать обратную связь межу понижением поверхностного давления и новыми извержениями.

Резюмируется, что открытый процесс идет медленно и занимает сотни лет.

Ранее британцы рассказали об Антарктиде кое-что неожиданное.

Тэги: ученые, мир, наука, вулкан, Антарктида

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