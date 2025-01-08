Трамп готовит радикальное решение для США

Новый президент США Дональд Трамп готовит радикальное решение. О нем, ссылаясь на источники, сообщает CNN.

Информируется, что после инаугурации он может объявить чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт.

Было сказано: «Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на импорт со стороны союзников и противников».

Инсайдеры говорят, что политик склоняется к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит ему лично контролировать импорт.

Ранее Трамп не исключил применение войск для взятия под контроль Гренландии.