НАТО отправит корабли в Балтийское море, — Yle

Страны JEF (Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства), среди которых Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия усилят наблюдение за ситуацией в регионе. А НАТО отправит корабли для охраны дна Балтийского моря. Об этом пишет Yle.

«В акватории разместят находящиеся на дежурстве НАТО корабли из Балтийского флота, а также корабли, которые отправят непосредственно страны-члены Альянса. В общей сложности их будет около десяти, и они останутся в море до апреля», — пишет издание.

Корабли будут патрулировать территорию вблизи энергетических и информационных кабелей.

Страны JEF также объявили, что они усилят свое наблюдение за судоходством в регионе посредством искусственного интеллекта.

«Группа стран во главе с Великобританией будет отслеживать корабли с помощью системы AIS и оценивать их потенциальный риск для важных подводных объектов», — поясняется в публикации.

Решение об увеличении своего присутствия в Балтийском море НАТО приняло 30 декабря по просьбе Финляндии и Эстонии.

Напомним, НАТО будет наращивать свое присутствие в Балтийском море — названа причина.