В ГПСУ сообщили, сколько человек было задержано на границе с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину органы охраны государственной границы зафиксировали 40,5 тысяч административных нарушений, связанных с незаконным пересечением границы или попытками ее осуществить. Об этом сообщает Следствие.Инфо. с ссылкой на Государственную пограничную службу.

Указывается, что в период с 24 февраля 2022 по 23 декабря 2024 пограничники составили 40,5 тысяч административных протоколов по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за «незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины». Нарушителям грозит штраф в размере от 3400 до 8500 гривен.

За тот же период, согласно данным Государственной судебной администрации, по статье 332-2 УК («Незаконное пересечение государственной границы») осудили 34 человека.

Еще 96 граждан получили приговоры по статье 335 УК («Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава»).

Кроме того, 1490 судебных приговоров было вынесено по статье 336 УКУ, которая предусматривает наказание за уклонение от призыва во время мобилизации. Согласно действующему законодательству, за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Известно, что за все время военного положения большинство случаев попыток незаконного пересечения границы зафиксировано на границе с Румынией и Молдовой, меньше — с Венгрией и Словакией и меньше — на границе с Польшей.

Напомним, в ГПСУ рассказали, сколько украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда.